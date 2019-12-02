СЕГОДНЯ 12:02 2019-12-02T12:02:33+03:00

Погубило курение: в Новокузнецке в пожаре погиб мужчина. ФОТО: ГУ МЧС России по Кемеровской области.

23 жильцам дома - в том числе и двум детям - удалось спастись

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В Новокузнецке ночью во время пожара в жилом многоквартирном доме погиб мужчина. Предварительная причина возгорания – курение в квартире.

Около 04.20 в ночь на воскресенье, 1 декабря, очевидцы сообщили о том, что в многоквартирном доме на улице Кандолепской в Абагуре Лесном начался пожар. Они рассказали, что в горящем здании могут находиться дети.

Когда сотрудники ведомства прибыли на место, из окна квартиры на первом этаже вырывалось пламя, а подъезд полностью задымлен. Спасатели вывели из горящего здания двух несовершеннолетних детей и женщину, а после эвакуировали еще двадцать человек.

– В квартире номер четыре находился мужчина в бессознательном состоянии. Пожарные вынесли его на улицу, оказывали ему первую медицинскую помощь до прибытия врачей. По нашей оперативной информации, мужчина погиб, – сообщают в Агентстве по защите населения и территории Кемеровской области.

Параллельно со спасением людей, сотрудники экстренной службы ликвидировали пламя. В пожаре пострадали личные вещи и мебель жильцов. ликвидировать пожар удалось в 04.57.

Предварительно установлено, что причиной возгорание могло стать неосторожное обращение с огнем при курении.

ИСТОЧНИК KP.RU