2019-12-02T12:04:50+03:00
Общество

Кемеровчан зовут поучаствовать в фотоконкурсе «В Новый год вместе»

Прием заявок будет идти со 2 декабря по 8 января
Ирина АВТУШКО
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Кемеровчан зовут поучаствовать в фотоконкурсе «В Новый год вместе». Фото: Администрация города КемеровоКемеровчан зовут поучаствовать в фотоконкурсе «В Новый год вместе». Фото: Администрация города Кемерово
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В Кемерове в понедельник, 2 декабря, стартовал фотоконкурс «В Новый год вместе. Прием заявок от участников продлится до 8 января 2020 года.

Жители областного центра, которым уже исполнилось 18 лет, могут принять участие в новом городском фотоконкурсе. Свои работы можно предложить в нескольких номинациях: «Новогоднее настроение», «Зимняя история», «Зимний город в объективе»,

«Волшебство новогодней ночи», «Семья всего дороже», «Через года» (ретро номинация).

-Заявки принимаются как индивидуальные, так и коллективные, но, не более трех экземпляров, - отметили в мэрии.

Работы участники могут отправить по электронной почте org@kemerovo.ru, указав название номинации и краткую информацию об авторе (ФИО, род занятий, дата рождения, контактный телефон), а также дату и место съемки. Победители будут определены 12 января 2020 года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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