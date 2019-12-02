Кемеровчан зовут поучаствовать в фотоконкурсе «В Новый год вместе»
В Кемерове в понедельник, 2 декабря, стартовал фотоконкурс «В Новый год вместе. Прием заявок от участников продлится до 8 января 2020 года.
Жители областного центра, которым уже исполнилось 18 лет, могут принять участие в новом городском фотоконкурсе. Свои работы можно предложить в нескольких номинациях: «Новогоднее настроение», «Зимняя история», «Зимний город в объективе»,
«Волшебство новогодней ночи», «Семья всего дороже», «Через года» (ретро номинация).
-Заявки принимаются как индивидуальные, так и коллективные, но, не более трех экземпляров, - отметили в мэрии.
Работы участники могут отправить по электронной почте org@kemerovo.ru, указав название номинации и краткую информацию об авторе (ФИО, род занятий, дата рождения, контактный телефон), а также дату и место съемки. Победители будут определены 12 января 2020 года.
ИСТОЧНИК KP.RU