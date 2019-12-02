СЕГОДНЯ 12:23 2019-12-02T12:23:29+03:00

В Кемерове рецидивист дважды ограбил 73-летнего пенсионера у него дома Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Изменить размер текста: A A

В Кемерове рецидивист дважды напал на 73-летнего пенсионера. Преступник заявился к горожанину прямо домой.

О нападении полицейским рассказал сам пострадавший мужчина. В двери комнаты общежития, где проживал пенсионер постучался неизвестный, а когда тот открыл дверь, потребовал спиртное и сигареты. Получив отказ, злоумышленник ударил свою жертву по лицу, повалил на диван и вытащил из кармана 100 рублей. На следующий день грабитель явился снова и украл уже банковскую карту.

-В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили и задержали подозреваемого, - рассказали в ГУ МВД по Кемеровской области. - Им оказался неработающий неоднократно судимый местный житель. Похищенные деньги он потратил, а с помощью банковской карты оплатил покупки в магазине.

Рецидивиста арестовали и будут судить за грабеж. Ему грозит до семи лет тюрьмы.

ИСТОЧНИК KP.RU