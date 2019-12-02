В Кемерове перекроют движение на двух центральных улицах
В Кемерове 3 декабря снова перекроют движение. Ограничение будет действовать на двух центральных улицах.
Как сообщили в администрации города, во вторник, 3 декабря, для движения транспорта будут закрыты улицы Притомская набережная и Весенняя. Ограничение будет действовать с 11.00 до 12.00.
-В связи с торжественным возложением цветов в честь Дня Неизвестного Солдата к памятнику героям-кузбассовцам, погибшим в годы Великой Отечественной войны, будет ограничено движение по Притомской набережной, от улицы Николая Островского до улицы Весенней, и по улице Весенней, от улицы Притомская набережная до улицы Николая Островского.
ИСТОЧНИК KP.RU