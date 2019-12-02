СЕГОДНЯ 12:34 2019-12-02T12:34:06+03:00

В Кемерове перекроют движение на двух центральных улицах. Фото: Администрация города Кемерово

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В Кемерове 3 декабря снова перекроют движение. Ограничение будет действовать на двух центральных улицах.

Как сообщили в администрации города, во вторник, 3 декабря, для движения транспорта будут закрыты улицы Притомская набережная и Весенняя. Ограничение будет действовать с 11.00 до 12.00.

-В связи с торжественным возложением цветов в честь Дня Неизвестного Солдата к памятнику героям-кузбассовцам, погибшим в годы Великой Отечественной войны, будет ограничено движение по Притомской набережной, от улицы Николая Островского до улицы Весенней, и по улице Весенней, от улицы Притомская набережная до улицы Николая Островского.

ИСТОЧНИК KP.RU