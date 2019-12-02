2019-12-02T13:15:40+03:00
Общество

Не вернулась ночевать: в Юрге полицейские разыскивали пропавшую школьницу

О пропаже 17-летней девушки заявила ее мать
Ирина АВТУШКО
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В Юрге полицейские разыскивали школьницу, которая не пришла ночевать домойВ Юрге полицейские разыскивали школьницу, которая не пришла ночевать домой
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К юргинским полицейским обратилась местная жительница и заявила о пропаже своей 17-летней дочери. По словам женщины, девочка ушла из дома днем, но ночевать не вернулась.

На розыски пропавшей несовершеннолетней незамедлительно были ориентированы полицейские, привлечены сотрудники уголовного розыска, участковые уполномоченные полиции и инспекторы ПДН. Ими были проверены адреса возможного пребывания школьницы, а также опрошены ее родственники, одноклассники и знакомые. Наконец, удалось установить, что юргинка уехала со своим знакомым в соседней район, где и находилась на момент поисков.

-Полицейские доставили юную горожанку домой. Сейчас стражи порядка устанавливают все обстоятельства произошедшего, - сообщили в ГУ МВД по Кемеровской области. - По предварительным данным, противоправных деяний в отношении школьницы не совершалось.

ИСТОЧНИК KP.RU

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