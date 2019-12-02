2019-12-02T13:30:56+03:00
Общество

Профи в деле: в Кузбассе стартовал масштабный чемпионат среди молодых профессионалов

Он пройдет в пяти городах региона
Яна ПОПОВА
Поделиться:
Профи в деле: в Кузбассе стартовал масштабный чемпионат среди молодых профессионалов. Фото: Сергей Цивилев/ InstagramПрофи в деле: в Кузбассе стартовал масштабный чемпионат среди молодых профессионалов. Фото: Сергей Цивилев/ Instagram
Изменить размер текста:

В Кузбассе стартовал самый масштабный в истории региона чемпионат «Молодые профессионалы». Площадками для проведения турнира мастеров стали пять городов области: Кемерово, Новокузнецк, Тайга, Юрга и Киселевск.

Так, соревнования пройдут в течение недели: с 2 по 8 декабря на 21 площадке области.

За победу борются 710 участников, в том числе гости из девяти регионов России. Для основной возрастной группы – 16-22 года – соревнования проходят по 61 компетенции. Юниоры – 16 лет и младше – покажут свое мастерство в 27 компетенциях.

Кроме того, в эти же дни пройдет II Региональный чемпионат «Навыки мудрых» для людей старше 50-ти лет в 18 компетенциях.

– Важно, что помимо основной возрастной группы и юниоров, в чемпионате участвуют специалисты в возрастной категории "пятьдесят плюс". Они накопили богатый опыт, и им есть чем удивить членов жюри! Желаю всем участникам удачи! – пишет на своей странице в социальной сети губернатор Кузбасса Сергей Цивилев.

Отметим, этот чемпионат должен стать для молодых профи этапом в подготовке к финалу национального чемпионата WorldSkills Russia, который пройдет в 2020 году в Новокузнецке.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Первые московские трамваи вышли на линию в Новокузнецке
Не вернулась ночевать: в Юрге полицейские разыскивали пропавшую школьницу
В Кемерове перекроют движение на двух центральных улицах
В Кемерове рецидивист дважды ограбил 73-летнего пенсионера у него дома
Кемеровчан зовут поучаствовать в фотоконкурсе «В Новый год вместе»
Погубило курение: в Новокузнецке в пожаре погиб мужчина
В Кузбассе запретили открывать шахту рядом с Лесной Поляной
Кузбассе вошел топ-30 регионов России с самыми высокими зарплатами
Семь человек пострадали в ДТП с участие скорой помощи
Банк УРАЛСИБ подвел итоги деятельности за 9 месяцев 2019 года в соответствии с МСФО
Закрывайте окна: в Кузбассе объявили режим «черного неба»
Черный Mercedes придавило столбом после ДТП в Кузбассе
В Кузбассе ночью подожгли стоматологию
Из пушки на склон: в Междуреченске снег для горнолыжной трассы делают генераторы
Несколько кузбасских судей отказались от врученных юбилейных медалей
Уроженец Кузбасса признан лучшим игроком «Монако»
Законодательное собрание заработало в Кузбассе
Ищущий работу кузбассовец ограбил магазин игрушек
17 человек тушили пожар в новокузнецкой Центре занятости
От -2 до -25 градусов: 2 декабря в Кузбассе ожидается небольшая облачность и туман
ДТП с участием полицейской машины произошло в Кемерове
23 частных гаража сгорели в Кузбассе в ноябре
Мост через реку Абу в Новокузнецке разобрали наполовину
Сбил пешехода и вылетел в кювет: в Кузбассе произошло смертельное ДТП
За спасение ненастоящего сына кемеровчанка отдала 160 тысяч рублей
34 Деда Мороза спустились с горы Зеленой в Шерегеше
Синоптики считают погоду в Кузбассе аномальной
Снегурочки в бикини искупались в ледяной проруби в Кузбассе