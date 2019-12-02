Профи в деле: в Кузбассе стартовал масштабный чемпионат среди молодых профессионалов
В Кузбассе стартовал самый масштабный в истории региона чемпионат «Молодые профессионалы». Площадками для проведения турнира мастеров стали пять городов области: Кемерово, Новокузнецк, Тайга, Юрга и Киселевск.
Так, соревнования пройдут в течение недели: с 2 по 8 декабря на 21 площадке области.
За победу борются 710 участников, в том числе гости из девяти регионов России. Для основной возрастной группы – 16-22 года – соревнования проходят по 61 компетенции. Юниоры – 16 лет и младше – покажут свое мастерство в 27 компетенциях.
Кроме того, в эти же дни пройдет II Региональный чемпионат «Навыки мудрых» для людей старше 50-ти лет в 18 компетенциях.
– Важно, что помимо основной возрастной группы и юниоров, в чемпионате участвуют специалисты в возрастной категории "пятьдесят плюс". Они накопили богатый опыт, и им есть чем удивить членов жюри! Желаю всем участникам удачи! – пишет на своей странице в социальной сети губернатор Кузбасса Сергей Цивилев.
Отметим, этот чемпионат должен стать для молодых профи этапом в подготовке к финалу национального чемпионата WorldSkills Russia, который пройдет в 2020 году в Новокузнецке.
ИСТОЧНИК KP.RU