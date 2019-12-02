Первые московские трамваи вышли на линию в Новокузнецке

СЕГОДНЯ 13:53 2019-12-02T13:53:48+03:00

Сейчас по городу курсирует три единицы транспорта, а всего будет ходить десять

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В Новокузнецке на линию вышли первые три трамвая, доставленные из Москвы. Всего же в городе будет работать десять трамвайных вагонов.

На маршруты в Новокузнецке вышли три трамвайных вагона производства Усть-Катавского завода модели 71-619А. Две единицы транспорта поступили в Депо №1 и Депо №3 для обслуживания маршрутов №№2, 5, 6, 8, 9. Еще один вагон - в Депо №2 на маршрут №10.

-Оставшиеся семь вагонов будут готовы к выходу на линию уже в течение декабря. Запускать их будут по мере готовности, - сообщил в своем Instagram глава Новокузнецка Сергей Кузнецов. - Трамваи поступили в хорошем техническом состоянии, их возраст - около 10 лет.

Перед запуском трамваев специалисты Новокузнецкого МТТП провели полную ревизию тележек и системы привода, сделали косметический ремонт салонов и кабин водителей, а также оформили ливрею в стиле 300-летия Кузбасса.

По техническим характеристикам новые трамваи превосходят прежние. У них более современная система привода, более надежные и простые в обслуживании асинхронные моторы, в салонах есть по шесть отопителей для поддержания комфортной температуры в морозы.

ИСТОЧНИК KP.RU