2019-12-02T14:49:00+03:00
Общество

На неделе в Кузбассе потеплеет до +3 градусов

Синоптики дали прогноз погоды на предстоящие дни
Ирина АВТУШКО
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На неделе в Кузбассе потеплеет до +3 градусовНа неделе в Кузбассе потеплеет до +3 градусовФото: Алексей БУЛАТОВ
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Синоптики Кемеровского гидрометцентра дали прогноз погоду на предстоящую неделю в Кузбассе. Она будет переменчивой: ожидаются как морозы до -26 градусов, так и потепление до +3.

Днем во вторник, 3 декабря по области ожидается -9…-14 градусов. После минувшей ночи, когда столбики термометра в отдельных районах опускались до -26 градусов, в целом температура будет комфортной. Местами воздух прогреется даже до -2…-7 градусов. Существенных осадков в этот день не ожидается, но водителям стоит быть внимательными – на дорогах гололедица.

В среду столбики термометра зафиксируют -3…-8 градусов, местами пройдет небольшой и умеренный снег. Четверг будет самым теплым днем на этой неделе, в среднем по области синоптики прогнозируют -2…-7 градусов, а в отдельных территориях потеплеет до +3 градусов. Осадков в этот день не ожидается.

Последний день рабочей недели отметится легким морозцев – от -6 до -11 градусов. Днем по всей территории области ожидается небольшой, местами умеренный снег и метели.

ИСТОЧНИК KP.RU

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