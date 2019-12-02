Сонное ограбление: в Кузбассе рецидивистка ограбила спящего мужчину

СЕГОДНЯ 15:03 2019-12-02T15:03:12+03:00

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В Кузбассе рецидивистка ограбила спящего мужчину. Она незаметно проникла в его дом и украла банковскую карту, телефон и деньги.

В Прокопьевске местный житель обратился в полицию и рассказал, что из его частного дома пропал мобильный телефон, в чехле которого лежали четыре тысячи рублей и банковская карта. Общая сумма ущерба – более 20 тысяч рублей.

Выяснилось, что вещи исчезли в тот момент, когда мужчина спал после ночной смены, забыв при этом закрыть входную дверь на ключ. А забрала имущество ранее неоднократно судимая за квартирные кражи 39-летняя женщина. Полицейские задержали ее, когда она пыталась сбыть похищенный мобильный телефон.

– Женщина призналась, что специально приехала в частный сектор в поисках дома, в котором можно было бы совершить кражу. Обнаружив незапертое жилище, она вошла внутрь и, стараясь не разбудить спящего хозяина, похитила гаджет и скрылась, – сообщают в ГУ МВД по Кемеровской области.

Отметим, в отношении подозреваемой возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Ей грозит до шести лет лишения свободы. На время следствия женщину заключили под стражу.

ИСТОЧНИК KP.RU