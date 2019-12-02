СЕГОДНЯ 16:51 2019-12-02T17:56:53+03:00

Погорелец устроил свалку в Кемерове и поплатился за это. ФОТО: ГУ МВД России по Кемеровской области

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В Кемерове частный предприниматель устроил свалку бытовых отходов в Заводском районе. Теперь он отправится под суд.

По данным ГУ МВД по Кемеровской области, жители сообщили полицейским о свалке промышленного мусора на территории Заводского района города. На земле валялись кирпичные обломки, металлические конструкции, древесные отходы и прочий мусор.

Выяснилось, что 51-летний местный житель, у которого был собственный бизнес, устранял последствия пожара на складе и заключил договор с одной из утилизирующих компаний. По условиям контракта мусор следовало вывозить на специализированную территорию.

Однако заказчик решил сэкономить на грузоперевозках и указал вывезти отходы на пустырь. Свалка была организована с нарушениями требований экологической безопасности, поэтому загрязняющие вещества проникали в почву и воздух.

- По материалам проверки сотрудники полиции составили в отношении правонарушителя протоколы по статье «Несоблюдение требований в области охраны окружающей среды при обращении с отходами производства и потребления». Ему грозит штраф в размере до пяти тысяч рублей. Сейчас материалы переданы в суд, - дополняют в ГУ МВД по Кемеровской области.

ИСТОЧНИК KP.RU