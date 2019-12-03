На постоянном контроле: Сергей Цивилев рассказал, как борются со смогом

СЕГОДНЯ 06:42 2019-12-03T07:29:00+03:00

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Губернатору Кузбасса ежечасно докладывают результаты контрольных замеров в Новокузнецке и Кемерове. Сергей Цивилев взял под личный контроль ситуацию со смогом.

Опустившийся на Кемерово вечером 2 декабря смог к утру вторника развеялся. Ветки деревьев и ограды запорошило инеем, а воздух стал относительно прозрачным и менее «запашистым». Одна из многих причин этого - снижение выбросов кузбасскими предприятиями. Об этом рассказал в соцсетях Сергей Цивилев. Накануне он провел совещание по экологической ситуации. А вечером во время прогулки отметил, насколько тяжело дышать на улице.

- Кемерово перешел на усиленный режим по снижению выбросов: предприятия города сократят их на 40%. Для Новокузнецка это требование держим на уровне 20%. Оба города находятся на постоянном контроле, мониторим показатели контрольных замеров, которые выполняют специалисты Гидрометцентра, - отметил губернатор.

Напомним, из-за безветрия в Кузбассе ввели режим «черного неба» до вечера 3 декабря. В то время как в Новокузнецке в основном наблюдалась дымка и неприятный запах в воздухе, Кемерово оказался под тяжелой шапкой смога. Такой, что не было ничего видно на расстоянии нескольких метров.

ИСТОЧНИК KP.RU