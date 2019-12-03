2019-12-03T07:40:59+03:00
Происшествия

В Кемерове столкнулись пять автомобилей

Аварию спровоцировал водитель фуры
Яна ПОПОВА
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В Кемерове столкнулись пять автомобилей . ФОТО: vk.com/auto_42В Кемерове столкнулись пять автомобилей . ФОТО: vk.com/auto_42
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В Кемерове, на Логовом шоссе, столкнулись сразу пять автомобилей: три легковушки и две фуры, водитель одной из которых и стал инициатором происшествия.

О происшествии сразу рассказали очевидцы аварии: они опубликовали в социальных сетях видео и фото с места событий. Так, на кадрах видно, что три смятые легковые машины зажаты между грузовыми автомобилями.

Как сообщает «Правоохранительный портал Кузбасса» со ссылкой на областную ГИБДД, в результате ДТП никто не пострадал. Комментаторы утверждают, что водителям просто повезло остаться в живых.

«Реально чудо, что при такой аварии не то что в этой «фольге» водитель жив остался, а то, что он вообще не пострадал», - пишут пользователи.

Также комментаторы утверждают, что такие ситуации с наступлением холодов происходят ежегодно. Для водителей грузовых автомобилей повесили специальные знаки, однако это не помогло разгрузить дорожное движение. Поэтому, по мнению комментаторов, пока не будет создан объездной маршрут для фур, аварии будут продолжаться с завидной частотой.

«Не надо разрешать там фурам ездить, ведь знак стоит, а все равно грузовики едут», - удивляются пользователи.

ИСТОЧНИК KP.RU

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