2019-12-03T07:38:42+03:00
Происшествия

Двадцатый раз подряд: в Кузбассе под суд оправили молодую рецидивистку

Несколько судов рассматривают дела в отношении воровки
Яна ПОПОВА
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Двадцатый раз подряд: в Кузбассе под суд оправили молодую рецидивистку. ФОТО: city-n.ruДвадцатый раз подряд: в Кузбассе под суд оправили молодую рецидивистку. ФОТО: city-n.ru
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В Кузбассе молодая девушка в двадцатый раз отправилась под суд. Очередной причиной задержания стали многочисленные кражи.

Орудовала в торговых точках всех районов Новокузнецка 28-летняя жительница в течение полугода. За это время на нее завели семь уголовных дел. Девушка выносила из супермаркетов продукты и алкоголь, который клала в сумку и проносила мимо касс, а из новокузнецкого торгового центра «Комета» ей удалось похитить коляску стоимостью 42 тысячи рублей.

Помогли поймать преступницу камеры видеонаблюдения. На них отчетливо было видно лицо молодой новокузнечанки, - об этом сообщает city-n.

Куйбышевский районный суд учел все предыдущие преступление девушки и за несколько краж и грабеж назначил девушке наказание в виде лишения свободы на два года и семь месяцев с отбыванием наказания в колонии общего режима.

Отметим, в скором времени новокузнечанку ждут новые разбирательства. Сейчас в отношении нее параллельно рассматриваются уголовные дела в Центральном, Кузнецком и Заводском районных судах города.

ИСТОЧНИК KP.RU

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