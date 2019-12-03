Волейболисты «Кузбасса» готовятся к матчам Лиги чемпионов-2020

СЕГОДНЯ 08:05 2019-12-03T08:21:59+03:00

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Кемеровский волейбольный клуб «Кузбасс» готовится принять участие в престижном европейском турнире - Лиге чемпионов. Первую игру команда проведет дома 4 декабря.

В спорткомплексе «Арена» 4 декабря стартует групповой этап Лиги чемпионов, где ВК «Кузбасс» встретится с командой «Факел» из Нового Уренгоя. Для соперника, как и для кемеровчан, участие в турнире станет дебютным.

Игра обещает быть интересной, ведь на площадке сойдутся два медалиста прошедшего чемпионата России. Тогда по итогам национального первенства «Кузбасс» стал обладателем золотых медалей, а «Факел» - бронзовых.

- В сезоне-2019/2020 группового этапа Лиги чемпионов принимают участие 20 мужских команд, в том числе три российских клуба - «Кузбасс», «Зенит-Казань» и «Факел», - рассказали в администрации Кемерова. - Групповой этап стартует в начале декабря. В четвертьфинал выйдут победители пяти групп и три лучшие команды, занявшие вторые места.

По жеребьевке «Кузбасс» попал в группу В, где соперниками нашей команды стали «Факел» (Россия), «Берлин» (Германия) и «Любляна» (Словения).

ИСТОЧНИК KP.RU