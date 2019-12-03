Подросток с пассатижами украл велосипед в Новокузнецке

СЕГОДНЯ 08:06 2019-12-03T08:33:36+03:00

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14-летний школьник предстанет перед судом за кражу велосипеда. Подросток разработал целую операцию, чтобы похитить чужое имущество, однако все равно попался.

Житель одного из многоквартирных домов по улице Челюскина обратился в полицию с заявлением о краже. Он рассказал, что оставил свой велосипед, пристегнутый тросом, возле батареи в подъезде. Однако вскоре велобайк пропал.

Сотрудники полиции принялись разыскивать похитителя и установили, что кражу совершил 14-летний школьник, живущий в соседнем подъезде. Подросток признался, что давно заприметил велосипед. Он взял дома пассатижи, перекусил ими трос и забрал велосипед. На некоторое время украденное подросток спрятал на чердаке, чтобы позже продать.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Кемеровской области, велосипед вернули владельцу. А в отношении школьника возбуждено уголовное дело о краже. Он может лишиться свободы на срок до двух лет.

ИСТОЧНИК KP.RU