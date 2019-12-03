Победителей конкурса на лучшее фото в кемеровском Парке Ангелов определит голосование

СЕГОДНЯ 08:23 2019-12-03T08:23:22+03:00

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Победителей фотоконкурса в кемеровском Парке Ангелов определят при помощи голосование. Оно пройдет в среду, 4 декабря, в официальной группе Правительства Кузбасса.

Организаторы конкурса внесли изменения в положение: теперь участники, набравшие наибольшее количество отметок «мне нравится», участвуют в голосовании официальной группы Правительства Кузбасса во «ВКонтакте». Стартует голосование в среду, 4 декабря, и продлиться с 8.00 до 23.59 по местному времени.

В шорт-лист вошли девять человек, чьи снимки больше всего заинтересовали пользователей. С полным списком финалистов можно ознакомиться в Instagram-аккаунте Парка Ангелов.

Отметим, ранее сообщалось, что организаторы выявят трех лидеров, которые получат денежные премии. Победитель фотоконкурса получит 70 тысяч рублей, участник, занявший второе место, – 50 тысяч рублей, третье – 30 тысяч рублей. Вручение подарков пройдет в период с 5 по 10 декабря

ИСТОЧНИК KP.RU