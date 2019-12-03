2019-12-03T08:30:47+03:00
Общество

Снежные городки со сказочными героями строят в Кемерове

Кроме традиционных Деда Мороза и Снегурочки на площади появятся древние былинные герои
Яна ПОПОВА
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Снежные городки со сказочными героями строят в Кемерове. ФОТО: пресс-служба администрации КемероваСнежные городки со сказочными героями строят в Кемерове. ФОТО: пресс-служба администрации Кемерова
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В Кемерове строят снежные городки. Вместе с ледяными Дедом Морозом и Снегурочкой на площади установят и любимых былинных героев.

В Рудничном районе областной столицы на Кузбасском проспекте кроме традиционных Деда Мороза и Снегурочки, в сказочном городе «поселятся» Алеша Попович, Илья Муромец, Добрыня Никитич и Соловей-разбойник. Рядом установят горки для детей разного возраста и сцену для проведения праздничных мероприятий. Елка тоже будет особенная: ее украсят игрушками, которые изготовили жители района.

Станут краше и обычные дворы. Например, в Заводском районе активисты территориального общественного самоуправления, специалисты Центров по работе с населением, сотрудники управляющей компании «Наш дом» ведут строительство праздничной площадки у дома №1А по улице Предзаводской. Они уже соорудили и залили водой горку, смастерили подиумы, предназначенные для сказочных фигур, а также изготовили фигуры медведя, осетра, Снежной королевы, Русалки и волшебного дуба.

– Совсем скоро городок расцветет яркими красками – активисты развесят мишуру, баллончиками с краской на снегу нарисуют узоры. Ель общественники установят и нарядят в преддверие Нового года, – сообщают в администрации Кемерова.

ИСТОЧНИК KP.RU

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