2019-12-03T08:57:13+03:00
Общество

Закон не писан: в Кемерове водитель не давал транспорту выехать со двора

Автомобиль полностью перегородил проезжую часть
Ирина АВТУШКО
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Закон не писан: в Кемерове водитель не давал транспорту выехать со двора. Фото: ГУ МВД по Кемеровской областиЗакон не писан: в Кемерове водитель не давал транспорту выехать со двора. Фото: ГУ МВД по Кемеровской области
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В Кемерове водитель блокировал проезд транспорта во дворе одного из многоквартирных домов. Нарушение зафиксировал «Мобильный патруль».

В Центральном районе областного центра, в одном из дворов на улице Красноармейской, водитель иномарки Hyundai Solaris припарковался перед шлагбаумом, полностью перегородив проезжую часть и блокировав проезд транспорта. Инспектры ГИБДД проверили факт нарушения и установили личность водителя. В отношении него составлен административный протокол и выписано две тысячи рублей штрафа.

-Кузбасские полицейские напоминают, что проект «Мобильный патруль» продолжает принимать от граждан фото- и видеоматериалы, на которых зафиксированы правонарушения или преступления, - сообщили в ГУ МВД по Кемеровской области. - По каждому сообщению сотрудники полиции проводят проверку.

ИСТОЧНИК KP.RU

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