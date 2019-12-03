СЕГОДНЯ 08:57 2019-12-03T08:57:13+03:00

Закон не писан: в Кемерове водитель не давал транспорту выехать со двора. Фото: ГУ МВД по Кемеровской области

Изменить размер текста: A A

В Кемерове водитель блокировал проезд транспорта во дворе одного из многоквартирных домов. Нарушение зафиксировал «Мобильный патруль».

В Центральном районе областного центра, в одном из дворов на улице Красноармейской, водитель иномарки Hyundai Solaris припарковался перед шлагбаумом, полностью перегородив проезжую часть и блокировав проезд транспорта. Инспектры ГИБДД проверили факт нарушения и установили личность водителя. В отношении него составлен административный протокол и выписано две тысячи рублей штрафа.

-Кузбасские полицейские напоминают, что проект «Мобильный патруль» продолжает принимать от граждан фото- и видеоматериалы, на которых зафиксированы правонарушения или преступления, - сообщили в ГУ МВД по Кемеровской области. - По каждому сообщению сотрудники полиции проводят проверку.

ИСТОЧНИК KP.RU