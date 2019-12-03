Три центнера кормов собрали новокузнечане для общества защиты животных

СЕГОДНЯ 09:47 2019-12-03T11:17:32+03:00

Более 1000 собак и кошек на некоторое время будут обеспечены едой Фото: Олег ЗОЛОТО

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Целых три центнера кормов для животных передали новокузнечане обществу «Кот и пес». Благодаря этому более 1000 собак и кошек на некоторое время будут обеспечены едой.

Первый этап благотворительного марафона «Доброполис» завершился в Новокузнецке. Новокузнецким зоозащитникам из общества «Кот и пес», которые заботятся более чем о тысяче собак и кошек, передали более 300 килограммов кормов. В марафоне участвовали и взрослые, и дети. Так, самыми активными были малыши и их родители из детских садов № 256, 101, 75 и 91. Не остались в стороне учащиеся лицея № 78 и школы № 78. Кроме того, активно участвовали в марафоне коммерческие и общественные организации города, в том числе - энергетики Сибирской генерирующей компании.

К слову, марафон еще не окончен. Передать корм для подопечных общества «Кот и пес» можно до 14 декабря.

Оказать посильную помощь новокузнецким волонтерам-зоозащитникам можно и сейчас, обратившись по телефону 8-951-184-55-58 или через официальную страницу общества "ВКонтакте".

ИСТОЧНИК KP.RU