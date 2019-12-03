Кемеровский филиал РСХБ вручил именные стипендии лучшим студентам Кузбасской государственной сельскохозяйственной академии

СЕГОДНЯ 11:34 2019-12-03T11:34:03+03:00

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3 декабря 2019 года в Кузбасской государственной сельскохозяйственной академии состоялось вручение именных стипендий лучшим студентам, обучающимся по направлениям подготовки Агрономия, Зоотехния, Ландшафтная архитектура.

Стипендиальная программа Россельхозбанка распространяется на вузы, подведомственные Министерству сельского хозяйства РФ. Одним из них стал ФГБОУ ВО Кузбасская ГСХА. Критериями отбора для получения именной стипендии на протяжении 12 месяцев являются высокая успеваемость, научная деятельность и публикации, обучение по сельскохозяйственным специальностям. Преимуществом служит участие в олимпиадах.

По словам директора Кемеровского филиала АО «Россельхозбанк» Станислава Домбровского, цель Стипендиальной программы - повышение роли высшего профессионального образования в социально-экономическом развитии региона, в подготовке высококвалифицированных специалистов необходимых для аграрного сектора экономики. Станислав Домбровский поздравил стипендиатов, пожелал дальнейших успехов и новых свершений в учебной и научной деятельности.

Стипендиальная программа Россельхозбанка будет направлена на стимулирование творческой активности и интеллектуального потенциала студентов и аспирантов аграрного вуза.

Партнерский материал.

ИСТОЧНИК KP.RU