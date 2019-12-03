2019-12-03T13:08:09+03:00
Общество

Снегопад и гололед: какой будет погода 4 декабря в Кузбассе

Жителей региона предупреждают о непогоде
Галина ШЕЛГАЧЕВА
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Снегопад и гололед: какой будет погода 4 декабря в КузбассеСнегопад и гололед: какой будет погода 4 декабря в КузбассеФото: Олег УКЛАДОВ
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Жителей Кузбасса предупреждают о непогоде, которая придет в регион уже в среду, 4 декабря. Порывистый ветер развеет смог и принесет метели, которые могут ухудшить видимость на дорогах.

В Кузбассе 4 декабря ожидается непогода: снегопад, метели, гололедно-изморозевые явления. На дорогах - гололед и снежные наносы. Как отмечают специалисты отдела пропаганды областной Госавтоинспекции, при снегопаде и метели может снизиться видимость на дорогах - до 1000 метров и менее. Водителей призывают учитывать погодные условия, снижение сцепления колес с дорогой при снегопаде и гололеде, соблюдать дистанцию и боковой интервал. Пешеходам также следует позаботиться о безопасности: переходить дорогу только в разрешенных местах, а по возможности снабдить одежду светоотражающими элементами.

К слову, по данным Кемеровского гидрометцентра, в среду, 4 декабря, в Кузбассе ожидается -11… -16 градусов ночью, местами - до -23. Днем же воздух прогреется до -4… +1 градуса, а местами лишь до -9. Синоптики прогнозируют облачность с прояснениями, дым и дымку ночью. Днем - небольшой и умеренный снег на территории всего региона, по югу - сильный.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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