Ревнивый новокузнечанин зарубил мнимого соперника топором

СЕГОДНЯ 13:10 2019-12-03T13:10:33+03:00

Изменить размер текста: A A

В Новокузнецке ревнивый мужчина нанес смертельные травмы предполагаемому сопернику. Он заподозрил его в связи с бывшей девушкой.

Трагедия произошла в августе этого года на одном из дачных участков. 28-летний обвиняемый в компании приятелем распивал спиртное и во время застолья позвонил своей бывшей пассии. Он поинтересовался, где и с кем девушка сейчас, поскольку даже после расставания ревновал ее. Та объяснила, с какими людьми проводит время на даче. Тогда ревнивец приехал к девушке без предупреждения, чтобы поговорить с ее новым возлюбленным. Однако, не впускаясь в разговоры, он ударил соперника топором, а когда потерпевший побежал за ним, осужденный нанес ему еще несколько ударов. От полученных ранений потерпевший скончался, а подозреваемый скрылся.

-Очевидцы вызвали «скорую помощь» и полицейских. Прибывшие медицинские работники подтвердили смерть потерпевшего. Незамедлительно были организованы оперативно-розыскные мероприятия, - рассказали в СУ СК по Кемеровской области.

Несколько дней обнаружить подозреваемого не получалось, однако позже он сам пришел с адвокатом к следователям и обо всем рассказал. Проведенная экспертиза признала его вменяемым. Теперь новокузнечанину предстоит ближайшие 10 лет провести в колонии строгого режима. Также он должен будет выплатить моральную компенсацию жене и ребенку убитого в размере миллиона рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU