849 пожарных извещателей установят в домах и квартирах инвалидов

СЕГОДНЯ 14:05 2019-12-03T14:05:26+03:00

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В Кемерове продолжается установка пожарных извещаетелей в жилье отдельных категорий населения. До конца этого года 849 датчиков появится в домах и квартирах горожан с ограниченными возможностями здоровья.

Как сообщили в городской мэрии, в каждом помещении будет смонтировано по два датчика, при этом для жильцов их установка полностью бесплатна.

-Специалисты учреждений социального обслуживания населения провели обход, составили список нуждающихся в таком оборудовании, - отметили в администрации. - Кроме того, с каждой семьей проведена беседа по технике пожарной безопасности, вручены памятки и инструкции.

В общей сложности в этом году извещателями было оборудовано 8378 домов и квартир, в том числе 2563 – где проживают многодетные семьи, 1124 – инвалиды, находящиеся на социальном обслуживании.

ИСТОЧНИК KP.RU