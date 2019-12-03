2019-12-03T14:05:26+03:00
Общество

849 пожарных извещателей установят в домах и квартирах инвалидов

Завершить монтаж датчиков планируется до конца года
Мария КОЛОСОВА
Поделиться:
849 пожарных извещателей установят в домах и квартирах инвалидов. Фото: Администрация города Кемерово849 пожарных извещателей установят в домах и квартирах инвалидов. Фото: Администрация города Кемерово
Изменить размер текста:

В Кемерове продолжается установка пожарных извещаетелей в жилье отдельных категорий населения. До конца этого года 849 датчиков появится в домах и квартирах горожан с ограниченными возможностями здоровья.

Как сообщили в городской мэрии, в каждом помещении будет смонтировано по два датчика, при этом для жильцов их установка полностью бесплатна.

-Специалисты учреждений социального обслуживания населения провели обход, составили список нуждающихся в таком оборудовании, - отметили в администрации. - Кроме того, с каждой семьей проведена беседа по технике пожарной безопасности, вручены памятки и инструкции.

В общей сложности в этом году извещателями было оборудовано 8378 домов и квартир, в том числе 2563 – где проживают многодетные семьи, 1124 – инвалиды, находящиеся на социальном обслуживании.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Ревнивый новокузнечанин зарубил мнимого соперника топором
Снегопад и гололед: какой будет погода 4 декабря в Кузбассе
Кемеровчанка обокрала приютившего ее на ночь пенсионера
Не доехал: легковой автомобиль перевернулся на автодороге Бийск - Новокузнецк
Кемеровский филиал РСХБ вручил именные стипендии лучшим студентам Кузбасской государственной сельскохозяйственной академии
Три центнера кормов собрали новокузнечане для общества защиты животных
Закон не писан: в Кемерове водитель не давал транспорту выехать со двора
Снежные городки со сказочными героями строят в Кемерове
Победителей конкурса на лучшее фото в кемеровском парке Ангелов определит голосование
Подросток с пассатижами украл велосипед в Новокузнецке
Волейболисты «Кузбасса» готовятся к матчам Лиги чемпионов-2020
Двадцатый раз подряд: в Кузбассе под суд отправили молодую рецидивистку
В Кемерове столкнулись пять автомобилей