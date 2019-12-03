849 пожарных извещателей установят в домах и квартирах инвалидов
В Кемерове продолжается установка пожарных извещаетелей в жилье отдельных категорий населения. До конца этого года 849 датчиков появится в домах и квартирах горожан с ограниченными возможностями здоровья.
Как сообщили в городской мэрии, в каждом помещении будет смонтировано по два датчика, при этом для жильцов их установка полностью бесплатна.
-Специалисты учреждений социального обслуживания населения провели обход, составили список нуждающихся в таком оборудовании, - отметили в администрации. - Кроме того, с каждой семьей проведена беседа по технике пожарной безопасности, вручены памятки и инструкции.
В общей сложности в этом году извещателями было оборудовано 8378 домов и квартир, в том числе 2563 – где проживают многодетные семьи, 1124 – инвалиды, находящиеся на социальном обслуживании.
ИСТОЧНИК KP.RU