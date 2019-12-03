2019-12-03T16:16:02+03:00
Общество

Кузбассовцы почтили память погибших в Великую Отечественную войну героев

Памятные встречи и митинги в День неизвестного солдата прошли в городах и районах Кузбасса
Екатерина РОМАНОВА
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Кузбассовцы почтили память погибших в Великую Отечественную войну героев . ФОТО: пресс-служба АКОКузбассовцы почтили память погибших в Великую Отечественную войну героев . ФОТО: пресс-служба АКО
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3 декабря в России отмечают День неизвестного солдата. В Кузбассе в этот день прошли многочисленные встречи и митинги. И кузбассовцы во всех территориях региона почтили память героев, погибших в Великую Отечественную войну.

В Кемерове вместе с ветеранами Великой Отечественной войны и боевых действий, тружениками тыла цветы к памятнику героям-кузбассовцам возложил губернатор региона, Сергей Цивилев.

- Сегодня мы вспоминаем героев, которые не только отдали свою жизнь на фронте, но и, можно сказать, отдали свое имя, сражаясь за Родину. Наш долг – помнить о всех фронтовиках и их подвигах, найти захоронения каждого солдата, восстановить имена неизвестных, – отметил губернатор.

Сергей Цивилев отметил, что в 2020 году в России буде отмечаться Год памяти и славы. И в Кузбассе уже разработана программа празднования. Среди мероприятий есть и поддержка поисковых движений.

ИСТОЧНИК KP.RU

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