2019-12-03T18:31:53+03:00
Происшествия

В кемеровском мебельном центре ликвидировали пожар

Пожарные спасли восемь человек
Екатерина РОМАНОВА
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В кемеровском мебельном центре ликвидировали пожар. ФОТО: ГУ МЧС России по Кемеровской области.В кемеровском мебельном центре ликвидировали пожар. ФОТО: ГУ МЧС России по Кемеровской области.
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Около десяти часов вечера пожарным удалось ликвидировать открытое горение в мебельном центре в Заводском районе. Пожару был присвоен третий ранг сложности.

Около трех с половиной часов пожарные тушили трехэтажное горящее здание мебельного центра в Заводском районе. Сигнал о пожаре поступил в 18.26, а локализован огонь был только в 20.23. ликвидировать же открытое горение удалось лишь к 10 часам вечера.

- Открытое горение ликвидировано на площади 600 квадратных метров. Сейчас идет проливка и разбор конструкций, - отметила руководитель пресс-служба ГУ МЧС России по Кемеровской области Виктория Оленникова. – На месте работают 15 автоцистерн, две автолестницы и пожарный поезд.

Точная площадь пожара, а также причины, по которым он начался, станут известны после полной ликвидации пожара и пожарно-технической экспертизы.

Напомним, при пожаре сотрудники МЧС спасли восемь человек, еще 12 сотрудников мебельного центра удалось самостоятельно эвакуироваться. Четверо надышались продуктами горения и обратились за помощью к врачам. Двое из них были госпитализированы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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