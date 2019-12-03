Высокая стройная новокузнечанка занималась нехорошими делами

СЕГОДНЯ 18:48 2019-12-03T18:48:21+03:00

Теперь ее разыскивает полиция

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Сотрудники полиции разыскивают 42-летнюю новокузнечанку – высокую и худощавую. Женщину обвиняют в распространении наркотиков.

Марину Гилеву, 42-летнюю жительницу города Новокузнецка, сотрудники полиции разыскивают за преступление, связанное с незаконным оборотом наркотических средств. Как сообщили в ГУ МВД России по Кемеровской области, сейчас женщина скрывается от правоохранительных органов.

Приметы: рост около 180 сантиметров, худощавого телосложения, темные длинные волосы.

Граждан, владеющих информацией о месте нахождения разыскиваемой, сотрудники полиции просят сообщить об этом по телефонам в Новокузнецке: 8-(3843)-74-14-93, 8-(3843)-57-44-38, 8-961-860-40-08 либо «02» («102» - с мобильного).

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ИСТОЧНИК KP.RU