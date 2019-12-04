2019-12-04T04:30:44+03:00
Общество

Полицейские сломали детскую горку в Кемерове

Для катаний дети приспособили заснеженный склон
Екатерина РОМАНОВА
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Полицейские сломали детскую горку в Кемерове. ФОТО: ГУ МВД России по Кемеровской области.Полицейские сломали детскую горку в Кемерове. ФОТО: ГУ МВД России по Кемеровской области.
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Ребятня в одном из дворов Ленинского района весело каталась со снежной горки, пока сотрудники полиции не словами ее. А все потому, что склон, который дети приспособили для игр, выходил на проезжую часть.

Во время рейда сотрудники ГИБДД и инспекторы по делам несовершеннолетних обратили внимание на опасную забаву местной ребятни. В одном из дворок проспекта Октябрьского для зимних забав дети приспособили снежный склон. Они катались со снежной горы, выезжая аккурат к дворовому проезду с довольно интенсивным движением транспорта.

Такие игры могли закончиться трагедией, поэтому сотрудники полиции тут же вызвали на место дорожную технику, которая разрушила горку. В это же время стражи порядка объяснили детям, почему опасно кататься с такой горя.

- Если вы обнаружили вблизи проезжей части стихийные снежные спуски и горки, представляющие угрозу для несовершеннолетних, незамедлительно сообщите об этом в территориальное подразделение ГИБДД или коммунальные службы, - обращаются специалисты ГУ МВД России по Кемеровской области. - Также следует объяснить детям, что зимние забавы в таких местах представляют опасность для их жизней и здоровья.

ИСТОЧНИК KP.RU

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