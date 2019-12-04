В Кузбассе сотрудница органов опеки позволила незаконно потратить деньги приемных детей

СЕГОДНЯ 06:41 2019-12-04T06:41:43+03:00

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В Кузбассе следственные органы проводят проверку в отношении сотрудницы опеки и попечительства. Женщину подозревают в том, что она незаконно дала разрешение на расходование денег приемных детей.

По версии следствия, 48-летняя сотрудница органов опеки и попечительства одного из муниципальных районов в апреле и мае этого года по просьбе опекунов изготовила и подписала несколько разрешений на расходование денег приемных детей. При этом, у подозреваемой таких полномочий не было. Когда в июне семья переехала в другой регион, то предоставила копии этих документов в местные органы опеки. Там в подлинности некоторых из них усомнились и попросили оригиналы.

-Таким образом, была выявлена преступная деятельность сотрудника опеки и попечительства из Кемеровской области, материалы переданы в следственные органы. В рамках расследования уголовного дела будет дана правовая оценка действиям опекунов на предмет целевого расходования денежных средств детей, - рассказали в СУ СК по Кемеровской области.

Сейчас все обстоятельства произошедшего выясняются, подозреваемая со следствием сотрудничает.

ИСТОЧНИК KP.RU