СЕГОДНЯ 07:22 2019-12-04T08:25:35+03:00

Кемеровский перекресток сделали более комфортным для водителей Фото: Константин НАГОВИЦЫН

Для этого модернизирована работа светофора

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В Кемерове перекресток улиц Сибиряков Гвардейцев и Мичурина стал более комфортным для проезда транспорта. Для этих целей специалисты изменили работу светофора.

Специалисты Центра организации дорожного движения увеличили пропускную способность перекрестка улиц Сибиряков-Гвардейцев и Мичурина. В частности, для улучшения транспортной ситуации установлена правоповоротная дополнительная секция светофора.

Специалисты Центра организации дорожного движения увеличили пропускную способность перекрестка улиц Сибиряков-Гвардейцев и Мичурина. Фото: Администрация города Кемерово

- Модернизация светофорного объекта позволяет осуществлять беспрепятственный правый поворот транспорту, идущему со стороны улицы Федоровского, в сторону улицы Соборной, - сообщили в администрации города.

Помимо этого, сотрудники ЦОДД установили дублирование дополнительной секции правого поворота светофора на перекрестке проспекта Шахтеров и улицы Терешковой.

ИСТОЧНИК KP.RU