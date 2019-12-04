Кемеровский перекресток сделали более комфортным для водителей
В Кемерове перекресток улиц Сибиряков Гвардейцев и Мичурина стал более комфортным для проезда транспорта. Для этих целей специалисты изменили работу светофора.
Специалисты Центра организации дорожного движения увеличили пропускную способность перекрестка улиц Сибиряков-Гвардейцев и Мичурина. В частности, для улучшения транспортной ситуации установлена правоповоротная дополнительная секция светофора.
Специалисты Центра организации дорожного движения увеличили пропускную способность перекрестка улиц Сибиряков-Гвардейцев и Мичурина. Фото: Администрация города Кемерово
- Модернизация светофорного объекта позволяет осуществлять беспрепятственный правый поворот транспорту, идущему со стороны улицы Федоровского, в сторону улицы Соборной, - сообщили в администрации города.
Помимо этого, сотрудники ЦОДД установили дублирование дополнительной секции правого поворота светофора на перекрестке проспекта Шахтеров и улицы Терешковой.
ИСТОЧНИК KP.RU