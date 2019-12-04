СЕГОДНЯ 07:51 2019-12-04T08:27:42+03:00

Торговый центр недалеко от сгоревшей «Зимней вишни» откроют в 2020 году Фото: Лариса МАРУЦАК

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В 2020 году в Кемерове откроется новый торговый центр недалеко от того места, где сгорела «Зимняя вишня» и располагается парк Ангелов. Его площадь ориентировочно составит 12 тысяч квадратных метров.

«Строит торговый центр компания «Менеджмент». Наши лучшие менеджеры инвестировали свои бонусы в проект, они и являются «дольщиками» строительства, - цитирует основателя и совладельца сети «Мария-Ра» Александра Ракшина «Интерфакс».

В строительство нового торгового центра будет вложено около 700 миллионов рублей, общая площадь составит порядка 12 тысяч квадратных метров.

ИСТОЧНИК KP.RU