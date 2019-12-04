2019-12-04T08:31:23+03:00
Общество

В Кузбассе эпидемический порог по ОРВИ пока еще не превышен

Тем не менее, за прошедшую неделю уже заболело более 14,7 тысячи жителей области
Ирина АВТУШКО
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В Кузбассе эпидемический порог по ОРВИ пока еще не превышенВ Кузбассе эпидемический порог по ОРВИ пока еще не превышенФото: Юлия ПЫХАЛОВА
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За прошедшую неделю в Кузбассе острыми респираторными вирусными инфекциями заболело 14 753 человека, сообщает областное Управление Роспотребнадзора. Несмотря на это, эпидемический порог по ОРВИ пока не превышен.

Как сообщили в ведомстве из обратившихся 14 753 человек 12 499 – это дети, то есть 84,7 процента от общего числа.

-Показатель заболеваемости ОРВИ совокупного населения Кемеровской области составил 55,17 на 10 тысяч населения. Это ниже уровня эпидемического порога на 1,6 процента, - сообщили специалисты. - Превышение эпидемического порога не зарегистрировано ни в одной индикаторной группе населения.

Всего за неделю исследован материал от 65 заболевших ОРВИ, этиология заболевания установлена в 15 случаях. Причиной стали негриппозные вирусы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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