Ивана Урганта развеселило фото Надежды Бабкиной с бывшим кузбасским чиновником

СЕГОДНЯ 09:33 2019-12-04T10:00:12+03:00

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Ведущий программы «Вечерний Ургант» в очередном выпуске показал телезрителям фотографию, присланную ему Надеждой Бабкиной с просьбой «использовать как-нибудь». Снимок сделан во время гастролей в Риге.

На снимке видно, что певица стоит на кровати, а сзади нее, наклонившись вперед, находится Антон Собянин - уроженец Новокузнецка. С 2006 года он возглавлял Новокузнецкий драматический театр, а три года спустя был назначен руководителем департамента молодежной политики и спорта Кемеровской области. В 2012 году Антон Собянин перебрался в Москву, где устроился работать в театр Надежды Бабкиной «Русская песня».

- Мы обычно как делаем - придумываем что-то смешное для фотографии. А сейчас вот ничего не лезет в голову. Что тут скажешь. И поэтому мы хотим предложить вам это сделать. Просто выкладывайте свои идеи в социальные сети с хештегом #используйбабкину, - отметил Иван Ургант.

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ИСТОЧНИК KP.RU