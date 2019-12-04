2019-12-04T09:52:11+03:00
Бизнес-новости Кемерова

Константин Стырин назначен заместителем Председателя Правления АО «Россельхозбанк»

Он будет курировать вопросы стратегического планирования и управления финансами
Яков КРЫМСКИЙ
Поделиться:
Изменить размер текста:

На должность заместителя Председателя Правления АО «Россельхозбанк» назначен Константин Стырин. На новой должности в АО «Россельхозбанк» Константин Юрьевич будет курировать вопросы стратегического планирования и управления финансами.

Константин Стырин работает в Россельхозбанке с 2010 года. За время своей трудовой деятельности в РСХБ он занимался вопросами планирования, бюджетирования, управления капиталом, управленческого учета и отчетности, прогнозирования, ценообразования, системы мотивации и оплаты труда.

Константин Стырин в 1995 году окончил Государственную академию управления им. С. Орджоникидзе по специальности «мировая экономика». В банковской сфере работает с 1994 года.

Партнерский материал.

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24