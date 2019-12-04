В Кузбассе решается допуск к ЕГЭ для 11 тысяч учащихся

СЕГОДНЯ 10:06 2019-12-04T11:05:07+03:00

В Кузбассе решается допуск е ЕГЭ для 11 тысяч учащихся Фото: Михаил ФРОЛОВ

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В среду, 4 декабря, учащиеся писали итоговое сочинение (изложение), результатом которого станет «зачет» либо «незачет» Успешное написание письменной работы станет допуском к сдаче единого государственного экзамена.

В этом году итоговую письменную работу писали 11 311 кузбассовцев, в том числе 10 598 выпускников текущего года, 376 обучающихся среднего профессионального образования и один выпускник прошлых лет.

- Успешное написание сочинения является для обучающихся 11-х классов допуском к государственной итоговой аттестации по программам среднего общего образования. Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья или дети-инвалиды и инвалиды вместо сочинения вправе писать итоговое изложение. В этом году такую форму проверочной работы выбрали 336 человек, - рассказала директор областного Центра мониторинга качества образования Ольга Шитова.

Для написания работы учащимся предложено пять тем - «Война и мир», «Надежда и отчаяние», «Добро и зло», «Гордость и смирение», «Он и она». На написание отводится 3 часа 55 минут, для участников с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов и инвалидов это время увеличивается на 1,5 часа. Результаты будут известны 17 декабря.

ИСТОЧНИК KP.RU