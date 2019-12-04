СЕГОДНЯ 10:26 2019-12-04T11:12:33+03:00

«Азот» сообщил результаты анализов по выбросам во время смога в Кемерове Фото: Лия Гараева

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В Кемерове 2 декабря был объявлен режим «черного неба». Специалисты кемеровского «Азота» сообщили журналистам результаты проверок качества воздуха во время смога в городе. По результатам замеров мобильной лаборатории, нарушений не было обнаружено.

- Когда вводят режим №1, мы едем с лабораторией на Советский проспект, улицы Соборную и Островского - то есть в центр города, где чаще всего может скапливаться смог. Недавние замеры также показали отсутствие нарушений. Анализы по выбросам в пределах нормы, некоторые оказались в пять-шесть раз ниже. Это может подтвердить и городская лаборатория, которая также проводила замеры, — рассказал главный инженер «Азота» Андрей Вишневский.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="352" src="https://www.kem.kp.ru/video/embed/747703" frameborder="0"></iframe> Кемеровский "Азот".Видео: Лия ГАРАЕВА

За этот год уже было проведено 489 измерений по всем веществам, которые выбрасывает предприятие. По словам главного инженера, ни разу нарушений не было обнаружено.

-У нас стоят автоматизированные системы анализа выбросов. Персонал в круглосуточном режиме работает, системы работают онлайн. Если они видят, они могут своевременно среагировать. Если какие-то корректировки нужны, мы это делаем,- добавил Андрей Вишневский.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="352" src="https://www.kem.kp.ru/video/embed/747704" frameborder="0"></iframe> Главный инженер "Азота" рассказал о лаборатории.Видео: Лия ГАРАЕВА

ИСТОЧНИК KP.RU