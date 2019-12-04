СЕГОДНЯ 11:06 2019-12-04T11:06:32+03:00

Для продажи в Кузбассе будет заготовлено 42 тысячи елок. Фото: Пресс-служба АКО

Для этого будет проведено 63 аукциона

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В Кузбассе среди заготовителей проведут 63 открытых аукциона на право заготовки новогодних елей. Предприниматели получат право заготовить для продажи 42 тысячи деревьев.

В департаменте лесного комплекса напомнили, что самостоятельно заготавливать новогодние деревья жителям запрещено, это могут делать только предприниматели по итогам открытого аукциона. Они же потом реализуют деревца на елочных базарах.

Специалисты лесничество уже подобрали участки, где можно заготавливать елки – это территории Ижморского, Кемеровского, Междуреченского, Мысковского, Новокузнецкого, Таштагольского, Тяжинского, Яйского и Яшкинского лесничеств.

-Это, в основном, участки под линиями ЛЭП и возле дорог, которые не подлежат облесению, и регулярно подвергаются расчистке от растительности. Таким образом, последствия заготовки новогодних елей для леса минимизированы, - отметил и.о. начальника департамента лесного комплекса Максим Яковлев. - В «лесном» плане Кемеровской области определено, что в наших лесах можно ежегодно заготавливать для новогодних праздников 67 тысяч хвойных деревьев на площади 144,5 тысячи гектаров.

К слову, не все елки с базаров заготовлены в лесничествах. Продавать их могут и арендаторы лесных участков. В этом случае продается вершинная часть хвойных деревьев с действующих лесосек, то есть в продажу поступают лесосечные отходы.

ИСТОЧНИК KP.RU