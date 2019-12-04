2019-12-04T12:15:33+03:00
Общество

Кузбасские полицейские помогли водителю выбраться из снежного плена

Мужчина не справился с управлением и вылетел с дороги
Ирина АВТУШКО
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Кузбасские полицейские помогли водителю выбраться из снежного плена. Фото: ГУ МВД по Кемеровской областиКузбасские полицейские помогли водителю выбраться из снежного плена. Фото: ГУ МВД по Кемеровской области
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В Кузбассе полицейские помогли водителю вызволить транспортное средство из снежных сугробов. Из-за того, что не справился с управлением, мужчина вылетел в кювет.

В Беловском районе инспекторы ГИБДД во время патрулирования обнаружили съехавший с обочины автомобиль. Водитель пояснил, что из-за скользкой дороги не справился с управлением. Чтобы ему помочь, полицейские привлекли водителей проезжающих мимо грузовиков, в результате машину вернули на дорогу. Автомобилист выразил благодарность инспекторам ГИБДД за помощь и оперативность, после чего смог продолжить путь.

- Сотрудники Госавтоинспекции советуют автомобилистам в связи со сложными погодными условиями ограничить дальние поездки, во время движения соблюдать дистанцию и скоростной режим, а также строго следовать требованиям дорожных знаков, - отметили в ГУ МВД по Кемеровской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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