Кузбасские полицейские помогли водителю выбраться из снежного плена

СЕГОДНЯ 11:36 2019-12-04T12:15:33+03:00

Мужчина не справился с управлением и вылетел с дороги

Изменить размер текста: A A

В Кузбассе полицейские помогли водителю вызволить транспортное средство из снежных сугробов. Из-за того, что не справился с управлением, мужчина вылетел в кювет.

В Беловском районе инспекторы ГИБДД во время патрулирования обнаружили съехавший с обочины автомобиль. Водитель пояснил, что из-за скользкой дороги не справился с управлением. Чтобы ему помочь, полицейские привлекли водителей проезжающих мимо грузовиков, в результате машину вернули на дорогу. Автомобилист выразил благодарность инспекторам ГИБДД за помощь и оперативность, после чего смог продолжить путь.

- Сотрудники Госавтоинспекции советуют автомобилистам в связи со сложными погодными условиями ограничить дальние поездки, во время движения соблюдать дистанцию и скоростной режим, а также строго следовать требованиям дорожных знаков, - отметили в ГУ МВД по Кемеровской области.

ИСТОЧНИК KP.RU