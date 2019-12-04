2019-12-04T12:09:57+03:00
Общество

Восемь новых светофоров установят в Кемерове

Дороги станут безопаснее в 2020 году
Екатерина РОМАНОВА
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Восемь новых светофоров установят в КемеровеВосемь новых светофоров установят в КемеровеФото: Константин НАГОВИЦЫН
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За три последних года в Кемерове установили 21 новый светофор. В следующем году эта работа продолжится: еще восемь светофоров займут свои места на улицах города.

Уже объявлены конкурсы на определение подрядчика, который займется установкой восьми светофорных объектов в Кемерове. Планируется, что они появятся на улицах Институтской, 2-й Аральской, Веры Волошиной, Белозерной, Елыкаевской, Семашко, 4-й Цветочной, на перекрестке улицы Нахимова и 2-го переулка Авроры, а также проспекта Советского и улицы Кузбасской.

Благодаря новым электронным регулировщикам, станут безопаснее дороги, которые находятся неподалеку от детских садов и школ, медицинских учреждений и других общественно важных объектов. Так, только в 2019 году светофоры установили в районе кемеровского автовокзала на проспекте Кузнецком, а также возле школ № 8, 17, 39, 70, 74, 82, 90 на улицах Александрова, Толстикова, Инициативной, Космической, Пролетарской, Рабочей, Стахановской. Всего же за три года в Кемерове смонтировали 21 светофорный объект.

ИСТОЧНИК KP.RU

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