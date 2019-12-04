В Кузбассе задержали 15-летнего вымогателя
В Кузбассе полицейские задержали 15-летнего жителя Яшкинского района. Подросток вымогал у своего одноклассника деньги.
Следствие поставило точку в расследовании уголовного дела, возбужденного против 15-летнего жителя Яшкинского района, которого обвиняли в вымогательстве с применением насилия.
Установлено, что в июне этого года несколько дней он вымогал у одноклассника пять тысяч рублей под предлогом того, что тот якобы не отдал ему денежный долг. При этом он угрожал сверстнику избиением и в подтверждение серьезности своих намерений наносил удары локтем по губам и кулаком по телу.
- Денежные средства потерпевший не передал, а рассказал о произошедшем родителям, которые обратились в правоохранительные органы, - рассказали в СУ СК по Кемеровской области. - Злоумышленник был задержан, со следствием он сотрудничал, вину признал.
После сбора достаточных доказательств уголовное дело передано на рассмотрение в суд.
ИСТОЧНИК KP.RU