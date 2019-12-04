Сотрудники РСХБ в Кузбассе приняли участие в акции «Кровь во имя жизни» и сдали 14 литров крови
Коллектив Кемеровского филиала АО «Россельхозбанк» уже по доброй традиции принял участие в благотворительной акции. На этот раз донорами стали 28 человек и сдали почти 14 литров крови, которая будет направлено для нуждающихся пациентов лечебных учреждений Кемерово и Кемеровской области.
«Акция направлена на пропаганду массового безвозмездного донорства крови, которая в будущем может спасти жизнь кого-то из кузбассовцев. Россельхозбанк вносит большой вклад в развитие донорства»,- отмечает и.о. руководителя выездной бригады «Кемеровского областного центра крови» Алена Жестикова.
Партнерский материал.