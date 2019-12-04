Сотрудники РСХБ в Кузбассе приняли участие в акции «Кровь во имя жизни» и сдали 14 литров крови

СЕГОДНЯ 12:57 2019-12-04T13:13:32+03:00

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Коллектив Кемеровского филиала АО «Россельхозбанк» уже по доброй традиции принял участие в благотворительной акции. На этот раз донорами стали 28 человек и сдали почти 14 литров крови, которая будет направлено для нуждающихся пациентов лечебных учреждений Кемерово и Кемеровской области.

«Акция направлена на пропаганду массового безвозмездного донорства крови, которая в будущем может спасти жизнь кого-то из кузбассовцев. Россельхозбанк вносит большой вклад в развитие донорства»,- отмечает и.о. руководителя выездной бригады «Кемеровского областного центра крови» Алена Жестикова.

Партнерский материал.