2019-12-04T13:46:58+03:00
Происшествия

Новокузнечанин угнал автомобиль у женщины-таксиста и устроил массовое ДТП

До этого инцидента мужчина уже имел целый букет судимостей
Ирина АВТУШКО
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Новокузнечанин угнал автомобиль у женщины-таксиста и устроил массовое ДТП.Фото: ГУ МВД по Кемеровской областиНовокузнечанин угнал автомобиль у женщины-таксиста и устроил массовое ДТП.Фото: ГУ МВД по Кемеровской области
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В Новокузнецке пьяный мужчина напал с ножом на женщину-таксиста и угнал ее автомобиль. На нем он сбил две машины, дорожный столб и врезался в забор жилого дома.

Об угоне иномарки Mitsubishi Lancer полицейским сообщили 35-летняя горожанка, работающая водителем такси. Она пояснила, что в поселке Форштадт на нее напал неизвестный и, угрожая ножом, похитил автомобиль, два мобильных телефона и 800 рублей. Общая сумма причиненного ущерба составила 370 тысяч рублей.

В район Форштадта направили патрули полиции и Росгвардии. Через несколько минут правоохранителям позвонили жители улицы одесской и сообщили об аварии. Оказалось, что нетрезвый мужчина, который находился за рулем Mitsubishi Lancer, наехал на припаркованные у обочины «Ладу Гранта» и ВАЗ-2114, а также на дорожный столб, после чего врезался в забор частного дома. До приезда полиции скрыться ему не давали очевидцы.

Прибывшие правоохранители подтвердили, что автомобиль, на котором ехал злоумышленник, действительно находится в розыске, а его самого доставили в отдел. Как оказалось, 29-летний новокузнечанин уже был судим за грабежи, кражи и хранение наркотиков. Он пояснил, что похитил автомобиль, чтобы добраться на работу до Междуреченска. Теперь за разбой ему грозит до 12 лет тюрьмы, кроме того, он должен возместить урон владельцам трех поврежденных автомобилей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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