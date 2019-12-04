У Правительства Кузбасса появились официальные аккаунты в соцсетях «Одноклассники» и «ВКонтакте»
Правительство Кузбасса создало аккаунты в социальных сетях «Одноклассники» и «ВКонтакте». Здесь будут размещаться новости и официальная информация для населения, а также обсуждаться актуальные вопросы.
Как отметил губернатор Кузбасса Сергей Цивилев, в Правительстве стараются оперативно реагировать на волнующие людей вопросы. А прямой диалог посредством соцсетей поможет властям объективно определять наиболее проблемные места в городском, районом хозяйстве, жизни всего региона. Кузбассовцы же получат возможность удобно и доступно получать информацию из первых рук.
-Это взаимовыгодный и полезный для всех процесс, помогающий расставить правильные приоритеты в действиях, принять эффективные решения, - подчеркнул Сергей Цивилев.
ИСТОЧНИК KP.RU