2019-12-04T14:38:59+03:00
Общество

У Правительства Кузбасса появились официальные аккаунты в соцсетях «Одноклассники» и «ВКонтакте»

Здесь жители могут следить за новостями и задавать вопросы
Мария КОЛОСОВА
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У Правительства Кузбасса появились официальные аккаунты в соцсетях «Одноклассники» и «ВКонтакте». Фото: Пресс-служба АКОУ Правительства Кузбасса появились официальные аккаунты в соцсетях «Одноклассники» и «ВКонтакте». Фото: Пресс-служба АКО
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Правительство Кузбасса создало аккаунты в социальных сетях «Одноклассники» и «ВКонтакте». Здесь будут размещаться новости и официальная информация для населения, а также обсуждаться актуальные вопросы.

Как отметил губернатор Кузбасса Сергей Цивилев, в Правительстве стараются оперативно реагировать на волнующие людей вопросы. А прямой диалог посредством соцсетей поможет властям объективно определять наиболее проблемные места в городском, районом хозяйстве, жизни всего региона. Кузбассовцы же получат возможность удобно и доступно получать информацию из первых рук.

-Это взаимовыгодный и полезный для всех процесс, помогающий расставить правильные приоритеты в действиях, принять эффективные решения, - подчеркнул Сергей Цивилев.

ИСТОЧНИК KP.RU

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