Кузбасс вошел в число лидеров Сибири по числу уехавших жителей
Кузбасс занял второе место по Сибирскому федеральному округу по числу уехавших жителей. Возглавляет рейтинг Алтайский край.
Новосибирскстат опубликовал данные по количеству жителей Сибири, покинувших свои регионы в период с января по сентябрь 2019 года. Согласно статистике, за девять месяцев из Кузбасса уехали 54 853 человека. На первом месте Алтайский край - его покинули 60 732 жителя. На третьем месте расположилась Новосибирская область, из которой уехало 54 611 человек.
Однако при данных показателях в регионе сократился показатель миграционной убыли. За девять месяцев он составил 4942 человека, а за тот же период прошлого года в четыре раза меньше - 1220 человек.
ИСТОЧНИК KP.RU