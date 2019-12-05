2019-12-05T06:28:45+03:00
Общество

Кузбасс вошел в число лидеров Сибири по числу уехавших жителей

На первом месте оказался Алтайский край
Ирина АВТУШКО
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Кузбасс вошел в число лидеров Сибири по числу уехавших жителейКузбасс вошел в число лидеров Сибири по числу уехавших жителейФото: Алексей БУЛАТОВ
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Кузбасс занял второе место по Сибирскому федеральному округу по числу уехавших жителей. Возглавляет рейтинг Алтайский край.

Новосибирскстат опубликовал данные по количеству жителей Сибири, покинувших свои регионы в период с января по сентябрь 2019 года. Согласно статистике, за девять месяцев из Кузбасса уехали 54 853 человека. На первом месте Алтайский край - его покинули 60 732 жителя. На третьем месте расположилась Новосибирская область, из которой уехало 54 611 человек.

Однако при данных показателях в регионе сократился показатель миграционной убыли. За девять месяцев он составил 4942 человека, а за тот же период прошлого года в четыре раза меньше - 1220 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU

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