Мэр Новокузнецка Сергей Кузнецов рассказал о ходе строительства школы №81

СЕГОДНЯ 03:56 2019-12-05T04:53:25+03:00

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Глава Новокузнецка Сергей Кузнецов рассказал, когда планируется завершить работы на одном из городских долгостроев – общеобразовательной школе №81. По словам мэра, учебное заведение находится в высокой стадии готовности, на уровне 95 процентов.

«Самые большие работы в последнее время велись в секции «Г», потому как здесь пришлось переделывать практически все после бывшего подрядчика. Мы вскрывали вентиляционные швы, входные узлы, перекладывали плитку и стены, - рассказал градоначальник в своем Instagram. - Сейчас идет чистовая отделка, собирается мебель. В некоторых кабинетах появились интерактивные доски. Готовы кабинеты физики, иностранных языков, учительские, медицинские кабинеты».

В школе остаются незавершенными работы в актовом и спортивном залах, но, по уверению Сергея Кузнецова, подрядчик готов их закончить к 24 декабря. В целом же мэр отметил, что графики выдерживаются и находятся на контроле.

ИСТОЧНИК KP.RU