В Прокопьевске мать преподала сыну криминальный урок

СЕГОДНЯ 03:08 2019-12-05T06:36:53+03:00

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В Прокопьевске предстанут перед судом местная жительница и ее несовершеннолетний сын, обвиняемые в краже денег с чужой банковской карты. При этом на преступление школьника подбила его мать.

Как установило следствие, в июне этого года прокопчанка нашла в магазине банковскую карту и решила оставить себе. Дома она предложила 17-летнему сыну заказать товары через интернет и оплатить их чужой картой. Подросток согласился и стал совершать покупки, а потом к нему присоединилась и мать. Всего они успели потратить 2,4 тысячи рублей, когда владелец платежного средства обнаружил его пропажу и обратился в полицию.

- В ходе оперативно-разыскных мероприятий подозреваемые были установлены. Со следствием они сотрудничали, вину признали, - рассказали в СУ СК по Кемеровской области. - Обвиняемая возместила потерпевшему ущерб, причиненный преступлением.

Сейчас уголовное дело, возбужденное в отношении семьи злоумышленников, находится на рассмотрении в суде.

ИСТОЧНИК KP.RU