2019-12-05T09:20:33+03:00
Общество

На нескольких улицах Кемерова запретили парковку из-за вывоза снега

Об этом автовладельцев предупреждают дорожные знаки
Ирина АВТУШКО
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На нескольких улицах Кемерова запретили парковку из-за вывоза снега. Фото: Администрация города КемеровоНа нескольких улицах Кемерова запретили парковку из-за вывоза снега. Фото: Администрация города Кемерово
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В Кемерове продолжается вывоз снега с городских улиц. В связи с этим выставлены временные дорожные знаки, запрещающие парковку.

Только за последние сутки дорожники вывезли из города 14 тысяч кубометров снега. Сегодня эти работы продолжаются. В дневную смену 5 декабря на уборку вышло 146 единиц спецтехники - это 22 дорожных комплекса, оснащенные плугами, щетками и пескоразбрасывателями, девять грейдеров, 33 трактора, 25 самосвалов, девять погрузчиков и другое. Им помогают 254 дорожника.

- Работы ведутся на проспектах Октябрьском, Ленина, улицах Красной, Тухачевского, Юрия Смирнова, Юрия Двужильного, Ногинской, Мамонтова, Патриотов, а также на остановочных площадках, подходах к пешеходным переходам и тротуарах, - сообщили подробности в администрации города.

Напомним, что для кемеровчан в круглосуточном режиме продолжает работать телефон горячей линии по вопросам текущего содержания дорог, парков и тротуаров (384-2) 67-00-00.

ИСТОЧНИК KP.RU

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