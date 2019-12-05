2019-12-05T09:22:09+03:00
Происшествия

В Кузбассе начальник железнодорожной станции получил срок за хищение

Мужчина беззастенчиво пользовался своим служебным положением
Ирина АВТУШКО
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В Кузбассе начальник железнодорожной станции получил срок за хищение. Фото: Западно-Сибирское следственное управление на транспорте СК РоссииВ Кузбассе начальник железнодорожной станции получил срок за хищение. Фото: Западно-Сибирское следственное управление на транспорте СК России
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В Кузбассе осужден начальник железнодорожной станции Артышта-2 Западно-Сибирской железной дороги. Его уличили в хищении чужого имущества и злоупотреблении доверием, связанным с использованием служебного положения.

Следствие установило, что с ноября по декабрь 2017 года начальник станции Артышта-2 тесно общался с представителем одной из коммерческих организаций. Ему осужденный сообщал ложные сведения о якобы решаемых им проблемах, связанных со сроками поставки и погрузки вагонов. На деле же никаких действий он не предпринимал, так как не обладал необходимыми полномочиями. Зато доверчивый предприниматель перечислил начальнику станции за его «труды» более 110 тысяч рублей.

- Приговором Центрального районного суда города Кемерово ему назначено наказание в виде трех лет лишения свободы условно со штрафом в размере 50 тысяч рублей с лишением права занимать должности, связанные с выполнением организационно-распорядительных функций в коммерческих и иных организациях, не являющихся государственным органом, органом местного самоуправления, государственным и муниципальным учреждением на два года, - сообщили в Западно-Сибирском следственном управлении на транспорте СК России.

ИСТОЧНИК KP.RU

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