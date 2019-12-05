Россельхозбанк предлагает новогодние ставки на потребительские кредиты

СЕГОДНЯ 11:46 2019-12-05T11:46:51+03:00

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Потребительский кредит в рамках специального предложения «Новогодняя» предоставляется на любые цели гражданам РФ на срок до 5 лет включительно по ставке от 7,5 до 11,5 процента годовых в зависимости от срока кредита и категории клиента. Срок кредита может быть продлен до 7 лет физическим лицам, получающим заработную плату на счет в АО «Россельхозбанк», «надежным» клиентам Банка, а также работникам бюджетных организаций. Сумма кредита варьируется от 30 тысяч до 3 миллионов рублей включительно. Предложение будет действовать до 1 марта 2020 года.

«Накануне Нового года мы наблюдаем классический рост спроса на кредитные продукты, поэтому всегда стремимся расширять и улучшать продуктовую линейку. Уверен, что с помощью нового кредитного продукта РСХБ наши клиенты смогут сделать поистине желанные подарки своим близким и воплотить в жизнь те мечты, которые откладывали на конец года», - отметила Юлия Деменюк, руководитель Блока развития розничного бизнеса и дистанционного обслуживания РСХБ.

Партнерский материал