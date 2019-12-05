Участковый вернул дерзко сбежавшего Валеру новокузнечанке

СЕГОДНЯ 16:34 2019-12-05T17:05:27+03:00

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3-месячный Валера сбежал от своей хозяйки. Чтобы вернуть беглеца, женщина обратилась в полицию. И лишь благодаря участковому котенок Валера вернулся домой.

41-летняя новокузнечанка заходила домой, когда ее 3-месячный котенок, шотландский вислоухий, выбежал в подъезд. Женщина не заметила, как питомец совершил дерзкий побег. Когда же она хватилась любимца, котенка и след простыл. В поисках Валеры горожанка обошла всех соседей и выяснила, что Валера в течение некоторого времени жил у одних из них. Соседи заметили беглеца и приютили его, а потом дали объявление в Сети и вскоре передали его новым владельцам.

Увы, телефона новых хозяев Валеры не сохранилось, тогда за дело взялся участковый. Он установил личность тех, кто забрал котенка, и убедил их вернуть Валеру законной владелице.

Беглец нашел временный приют, а потом вернулся к хозяйке. ФОТО: ГУ МВД России по Кемеровской области

- Накануне участковый уполномоченный полиции Аркадий Горшков передал кота Валеру заявительнице, - сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Кемеровской области. - Женщина поблагодарила полицейского за помощь.

ИСТОЧНИК KP.RU