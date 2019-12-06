В Кузбассе директор строительной фирмы недоплатил налогов на 6 миллионов рублей

СЕГОДНЯ 05:10 2019-12-06T06:35:16+03:00

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В Кузбассе продолжается расследование уголовного дела в отношении 31-летнего директора строительной фирмы. Мужчину обвиняют в уклонении от налогов в крупном размере.

По версии следственных органов, с февраля 2016 по март 2017 года директор компании, занимающейся строительными и отделочными работами, уклонился от уплаты налога на добавленную стоимость и налога на прибыль организации. В частности, он включал в налоговые декларации ложные сведения о произведенных налоговых вычетах и понесенных расходах путем создания фиктивного документооборота с организациями, которые в действительности никаких услуг предприятию не оказывали и не предоставляли товаров.

- В результате в бюджетную систему России не поступило налогов на сумму порядка 6 миллионов рублей, - рассказали в СУ СК по Кемеровской области. - Данные нарушения выявлены налоговой инспекцией и сотрудниками УЭБ и ПК ГУ МВД России по Кемеровской области.

Точную сумму невыплаченных налогов определит экономическая экспертиза, назначенная после изъятия финансовых документов предприятия. Также будут приниматься меры по возмещению ущерба бюджету. В настоящее время расследование уголовного дела продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU